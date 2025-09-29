Lettera aperta sanita’ a Pieve Santo Stefano e in Valtiberina
Arezzo, 29 settembre 2025 – Petizione promossa dall’Associazione di promozione sociale Il Corsaro «E’ noto che lo stato della sanità pubblica è allo sbando. Ma nonostante tutto, anche solo per i servizi essenziali, resiste meglio di tanti altri Paesi nel mondo. Ciò non può esimerci però come genitori e cittadini di fare alcune riflessioni e un appello a Marco Torre, direttore generale Asl, il direttore del Distretto e agli amministratori del comune di Pieve Santo Stefano e di tutta la Valtiberina, affinchè facciano sentire la nostra voce e le nostre esigenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
