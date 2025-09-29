L' estate in cui Hikaru è morto confermata la seconda stagione dell' anime più horror di Netflix

Il successo horror dell'estate 2025 su Netflix, L'estate in cui Hikaru è morto, ha già confermato una seconda stagione che continuerà a intrecciare tensione soprannaturale e una tormentata storia d'amore tra Hikaru e Yoshiki. Tra le tante uscite estive di Netflix, poche hanno lasciato un segno tanto incisivo quanto L'estate in cui Hikaru è morto. Conclusa da poco la prima stagione, la serie ha già annunciato il ritorno con nuovi episodi, pronta a proseguire la sua oscura e ipnotica discesa nell'ignoto. Un'estate segnata dal buio: l'annuncio della seconda stagione Il finale della prima stagione di L'estate in cui Hikaru è morto, ha confermato ciò che i fan speravano: il viaggio non è ancora terminato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

