L’esercito della salute Boom di visite agli stand Ospedale da campo in piazza

Ancora un successo per un’iniziativa che mette la prevenzione al centro e che sta diventanto sempre più un appuntamento cruciale per il benessere dell’intera comunità. Quella di ieri è stata una giornata all’insegna del benessere, degli screening e delle visite mediche gratuite grazie all’impegno instancabile di medici e volontari presenti in quello che era un vero e proprio ospedale da campo allestito in piazza Aranci. A testimonianza dell’apprezzamento riservato dalla cittadinanza, lunghe file che in alcuni momenti della giornata – interrotta soltanto nella pausa pranzo – si sono viste davanti a gazebo e ambulatori attrezzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

