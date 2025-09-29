L’esercito della salute Boom di visite agli stand Ospedale da campo in piazza
Ancora un successo per un’iniziativa che mette la prevenzione al centro e che sta diventanto sempre più un appuntamento cruciale per il benessere dell’intera comunità. Quella di ieri è stata una giornata all’insegna del benessere, degli screening e delle visite mediche gratuite grazie all’impegno instancabile di medici e volontari presenti in quello che era un vero e proprio ospedale da campo allestito in piazza Aranci. A testimonianza dell’apprezzamento riservato dalla cittadinanza, lunghe file che in alcuni momenti della giornata – interrotta soltanto nella pausa pranzo – si sono viste davanti a gazebo e ambulatori attrezzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Esercito e salute, esperti a confronto sull'invecchiamento cellulare
La prevenzione in piazza. Consulenze, visite ed esami diagnostici. Un boom di adesioni - Grande successo per la seconda edizione della Settimana della salute che ha trasformato le piazze Dante Alighieri e Duomo in luoghi di prevenzione, informazione e assistenza sanitaria gratuita per ... Segnala lanazione.it