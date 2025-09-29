L’errore di jeremiah nell’estate dei tuoi occhi
il momento più critico nella narrazione di “L’estate nei tuoi occhi”. Nel corso della serie, alcuni episodi hanno segnato profondamente i fan e rappresentano i punti più bassi del percorso dei personaggi. Tra questi, uno si distingue come il momento più difficile e doloroso per il protagonista Jeremiah Fisher. Questa fase della trama evidenzia le fragilità e le scelte sbagliate che compromettono irreparabilmente le relazioni all’interno del gruppo. caratteristiche e ruolo di jeremiah fisher. profilo del personaggio. Jeremiah Fisher, interpretato da Gavin Casalegno, è il fratello minore di Conrad. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
