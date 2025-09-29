L’eretico di Papa Francesco sfida Trump sulla politica migratoria L’omelia dell’arcivescovo di Washington McElroy
E' una presa di posizione molto dura, e praticamente senza precedenti tra gli esponenti di alto grado della Chiesa cattolica negli Stati Uniti, quella dell'arcivescovo metropolita di Washington Robert Walter McElroy contro le politiche migratorie dell'amministrazione Trump. Creato cardinale nel 2022 da Papa Francesco che lo scorso gennaio l'ha nominato alla guida della diocesi della capitale, McElroy si è espresso in una densa omelia nella Cattedrale di San Matteo Apostolo, in occasione della 111a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. "Negli ultimi 110 anni, questa messa è stata celebrata in tutto il nostro Paese per onorare e sostenere gli immigrati e i rifugiati che sono giunti nel nostro Paese come parte di quel flusso di uomini e donne provenienti da ogni terra che hanno reso gli Stati Uniti una grande nazione.
In questa notizia si parla di: eretico - papa
