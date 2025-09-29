L’Empoli cerca riscatto la Carrarese sfida la capolista Modena
EMPOLI – Mercoledì (1 ottobre) alle 20,30 il campionato di Serie Bkt propone due partite di grande interesse: Empoli–Monza al Castellani e Carrarese–Modena allo stadio Dei Marmi. Entrambe le toscane arrivano dal 2-2 nello scontro diretto, ma stavolta il livello degli avversari sale. Empoli–Monza. L’Empoli, reduce dal pareggio con la Carrarese e dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Genoa, cerca riscatto. La squadra di Pagliuca ha mostrato carattere, ma anche fragilità difensive che restano da correggere. In classifica i toscani sono al 15° posto con 5 punti. Il Monza, invece, dopo il ko interno con il Padova, vuole rialzarsi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
