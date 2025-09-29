Legge urbanistica dal Governo altolà a Rocca La Pisana interviene per evitare la bocciatura
La legge regionale sull'urbanistica, approvata a metà luglio come superamento della numero 17 del 2017 di epoca zingarettiana, è stata leggermente modificata. La giunta Rocca ha dovuto farlo, o il Governo Meloni avrebbe dovuto impugnarla. Non il massimo, data l'appartenenza politica di chi guida. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: legge - urbanistica
Legge sull’urbanistica, Severini: “Uno strumento che avrà importanti ricadute sui territori”
Urbanistica, Corrotti (FdI): "Sui cinema chiusi il Pd ha fatto confusione. Con la nuova legge concluso un lavoro enorme"
“Conoscenza della cultura urbanistica e architettonica tradizionali”, si insegnerà nelle scuole. Il Disegno di Legge
Lo avevamo detto, prima e dopo l’approvazione della PL171: la legge urbanistica della Giunta di @Francescorocca è un #Frankenstein normativo. Ora lo ammette anche il governo Meloni, con i suoi stessi ministeri che ne segnalano le criticità. Che venga ritir - X Vai su X
ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) BASILICATA PRESENTA PROPOSTE DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE PIANO CASA NELL’AUDIZIONE IN 3^ COMMISSIONE REGIONE BASILICATA - facebook.com Vai su Facebook
Legge su urbanistica regionale, via libera in commissione - La terza Commissione "Assetto del territorio" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza - Lo riporta ansa.it
Il Governo impugna la legge Salva casa varata in Sardegna - Il Consiglio dei ministri ha deciso nella riunione di ieri sera, di impugnare davanti alla Corte Costituzionale il provvedimento che recepisce in ... ansa.it scrive