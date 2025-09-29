Legge urbanistica dal Governo altolà a Rocca La Pisana interviene per evitare la bocciatura

La legge regionale sull'urbanistica, approvata a metà luglio come superamento della numero 17 del 2017 di epoca zingarettiana, è stata leggermente modificata. La giunta Rocca ha dovuto farlo, o il Governo Meloni avrebbe dovuto impugnarla. Non il massimo, data l'appartenenza politica di chi guida. 🔗 Leggi su Romatoday.it