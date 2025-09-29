Lega Salvini Viareggio nuovo capogruppo consiliare Vannacci | Si parla con tutti senza escludere nessuno
VIAREGGIO – Dopo le dimissioni del direttivo Lega Salvini a Viareggio, a partire dalla segretaria Maria Pacchini, ribaltone in Consiglio Comunale della Viareggio in cui vive il generale Roberto Vannacci, con Walter Ferrari nuovo capogruppo del partito guidato da Matteo Salvini. Roberto Vannacci, europarlamentare, vicesegretario nazionale Lega nonché responsabile campagna elettorale regionali in Toscana: “Con la nomina a capogruppo di Walter Ferrari si apre un nuovo capitolo per la Lega viareggina. Unitamente ai colleghi Barbara Canova e Alberto Pardini, a cui va tutta la mia stima e il supporto, potrà da oggi intraprendere una nuova via, in linea con la strategia del partito tracciata da Matteo Salvini e anche dal sottoscritto nominato suo vicesegratario federale”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
