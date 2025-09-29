L' EDITORIALE | I marchigiani hanno scelto | sarà AcquaBis Fratelli d' Italia primo partito | che batosta per l' Alleanza del cambiamento
ANCONA – Che Francesco Acquaroli fosse il grande favorito di queste elezioni regionali è inutile negarlo. Era certo per tutti. Dai sondaggisti agli esperti, così come per la gran parte dei cittadini che si interessano ancora di politica. Tuttavia che potesse vincere con oltre 8 punti percentuali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: editoriale - marchigiani
L’Italia si prepara ad affrontare una tornata decisiva di elezioni regionali, che coinvolgono milioni di elettori e ben sette regioni. A questa sfida elettorale Sky TG24 risponde preparando una copertura editoriale speciale. Il primo appuntamento è stato quello di - facebook.com Vai su Facebook