Venezia, 29 set. (askanews) - A Cortellazzo, nel Comune di Jesolo, NaturaSì ha festeggiato i suoi quarant'anni di attività dedicata alla crescita del bio, a un'agricoltura che conservi la salute del suolo e della biodiversità. A spiegare l'importanza dell'evento è stato il Presidente di NaturaSì, Fabio Brescacin: "Oggi siamo qua a festeggiare i quarant'anni, non solo del passato, ma i quarant'anni futuri. Oggi parleremo della Steward Ownership, di questa forma di proprietà responsabile con la quale noi abbiamo creato una fondazione che ha la missione di portare avanti l'azienda. Tante aziende muoiono o vanno in difficoltà nel passaggio generazionale: noi abbiamo creato una struttura che è ormai conosciuta a livello internazionale, in cui la proprietà dell'azienda è in mano a una fondazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'economia responsabile al centro dell'Agrifestival di NaturaSì