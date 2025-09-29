Lecco, 29 settembre 2025 – I rocciatori di Anas sono al lavoro per mettere in sicurezza il prima possibile il versante da cui domenica si sono staccati alcuni grossi massi, che hanno investito la linea ferroviaria e la Statale 36 all'altezza di Abbadia Lariana. I lavori in corso. Insieme ad un geologo incaricato stanno effettuando la perlustrazione della pendice dopo aver individuato, nella giornata di ieri, la zona da cui si è originata la frana. E' un punto molto in alto, quasi in cima alla parete, intestato dalla vegetazione. Non ci sono accessi diretti, si arriva tramite sentieri e calandosi con le corde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, rocciatori al lavoro sul versante della frana: è corsa contro il tempo