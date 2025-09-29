Lecco rischio camini al Caleotto | Due torri di 25 metri nel centro città

Questa sera in consiglio comunale si dibatterà il tema della realizzazione di una centrale termica posizionata nel centro della nostra città e con due camini alti 25 metri. All'inizio dei lavori del teleriscaldamento si era molto discusso sui potenziali pericoli per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: lecco - rischio

