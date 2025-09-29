Lecco masso su carreggiata ss36 bloccata anche linea ferroviaria
Milano, 29 set. (askanews) - Tragedia sfiorata in Valassina. Domenica 28 settembre un enorme masso è precipitato colpendo le rotaie della ferrovia e fermandosi poi sulla Ss36 al km 55 nel territorio di Abbadia Lariana (Lecco). Fortunamtamente la caduta del masso non ha provocato vittime tra gli automobilisti in transito sulla strada solitamente molto trafficata e nè tra i passeggeri del treno Trenord che stava passando proprio in quel momento. I circa 500 passeggeri sono stati fatti evacuare dal treno. I vigili del fuoco hanno aiutato i passeggeri rimasti bloccati e hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
