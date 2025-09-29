Lecco città dei Promessi sposi il capoluogo torna a celebrare Manzoni

Dal 3 al 5 ottobre 2025 Lecco ospita una nuova edizione del Festival “Lecco Città dei Promessi sposi”, il grande evento culturale che ogni anno celebra la figura di Alessandro Manzoni e il suo legame indissolubile con la Città.In assenza per il secondo anno consecutivo del luogo fisico per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

lecco citt224 promessi sposiFestival “Lecco città dei Promessi Sposi 2025”: il museo che verrà, Manzoni è - Dal 3 al 5 ottobre 2025 Lecco ospita una nuova edizione del Festival “Lecco Città dei Promessi Sposi”, il grande evento culturale che ogni anno celebra la ... Lo riporta ciaocomo.it

lecco citt224 promessi sposiDa Lecco un ponte tra i Promessi Sposi e il domani - Dal 3 al 5 ottobre Lecco celebra Alessandro Manzoni con un festival che unisce tradizione, arte e riflessione sul futuro del museo manzoniano. Lo riporta famigliacristiana.it

