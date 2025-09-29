L’ebreo geniale Riscoprire Mario Teddy Castelnuovo-Tedesco compositore prodigioso

29 set 2025

Schivo, coltissimo, elegante – la suprema eleganza della modestia – a Los Angeles lo chiamavano “Teddy”, una maniera pragmatica di accorciare un cognome di solida schiatta fiorentina: Castelnuovo-T. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

