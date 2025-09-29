Leao ringrazia i tifosi sui social | 12° giocatore Quanto siete importanti

Rafael Leao è tornato ieri in campo dopo più di un mese. Poco più di mezz'ora in campo per lui. Alla fine del match ha festeggiato la vittoria contro il Napoli tramite una storia Instagram in cui ha ringraziato i tifosi del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

