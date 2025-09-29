Leader straordinaria Narendra Modi firma la prefazione dell’autobiografia di Meloni

Roma, 29 settembre 2025 – "Un racconto stimolante di una straordinaria leader politica contemporanea e di una patriota”. Sono le parole più che lusinghiere con cui il premier indiano Narendra Modi accompagna l’edizione indiana (Rupa Publications) di 'Io sono Giorgia ’, il libro-autobiografia della presidente del consiglio Meloni, di cui Modi ha firmato la prefazione. Non è un unicum ma quasi. Modi finora aveva firmato solo altre due prefazioni: nel 2014, per un libro dedicato ad Anandiben Patel, che prese il suo posto come chief minister del Gujarat - prima donna a guidare lo Stato - e nel 2017 per l'autobiografia di Hema Malini, storica star di Bollywood poi entrata in politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

