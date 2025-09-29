Le voci di Roma a Trastevere Visita guidata Teatralizzata

Vivi, morti, leggende, reali e fantasmi. Queste sono le figure che nel corso dei secoli hanno dato voce a Roma. Dietro l’ironia romanesca e le bocche taglienti, si è sempre celata un’amara verità e una saggezza popolare amante della vita e della bellezza. Attori, boia, poeti, bulli e tanti altri. 🔗 Leggi su Romatoday.it