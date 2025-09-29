' Le vie del teatro' al via il percorso di formazione per insegnanti educatori e operatori della salute
Sabato 4 e domenica 5 ottobre si tiene il primo incontro del percorso formativo 'Le vie del teatro', nuova proposta del Teatro Nucleo rivolta a chi opera o desidera portare il linguaggio del teatro negli ambiti dell’istruzione, dell’educazione, della cura e in generale del lavoro con comunità di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: teatro - percorso
Affabulazione 2025, Enzo Decaro a guida di un percorso formativo sul teatro dei fratelli De Filippo
Il Grumello si fa teatro: un percorso tra parole, musica e metamorfosi
Lutto nel mondo della letteratura, è morto Stefano Benni. Da “Bar Sport” al teatro: un percorso artistico poliedrico
Il Teatro Comunale di Alessandria è al centro di un percorso di rilancio che guarda sia al territorio sia a importanti collaborazioni nazionali. Giovanni Barosini da un lato annuncia l’arrivo ’8 ottobre, nell’ambito di Ottobre Alessandrino di Claudio Gubitosi, patron - facebook.com Vai su Facebook