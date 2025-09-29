' Le vie del teatro' al via il percorso di formazione per insegnanti educatori e operatori della salute

Ferraratoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 e domenica 5 ottobre si tiene il primo incontro del percorso formativo 'Le vie del teatro', nuova proposta del Teatro Nucleo rivolta a chi opera o desidera portare il linguaggio del teatro negli ambiti dell’istruzione, dell’educazione, della cura e in generale del lavoro con comunità di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

teatro - percorso

