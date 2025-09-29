Le Vie dei tesori 120 piccoli reporter del patrimonio | Questi bambini sono la comunità del futuro

Centoventi piccoli reporter del patrimonio di Palermo, dai 5 ai 10 anni. Duecentoquaranta occhi che scoprono bellezza, altrettante orecchie che ascoltano narrazioni: è un progetto nuovo, che sa di comunità e di crescita, quello che vede scendere in campo tre scuole primarie di Palermo con la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

