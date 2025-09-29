Le tende per Gaza si spostano sul Crescentone di piazza Maggiore
Bologna, 29 settembre 2025 – Sono 21, al momento, le tende che riempiono quella che dagli attivisti è stata chiamata "piazza Gaza", cioè "l'ex piazza Maggiore". La mobilitazione permanente '100 piazze per Gaza', infatti, ieri sera ha lasciato piazza del Nettuno per spostarsi sul Crescentone, dove sta proseguendo, da giovedì, il presidio di Potere al Popolo, Usb e Cambiare Rotta a sostegno della Global Sumud Flotilla. Erano una decina quelle contate nella giornata di ieri, ma il numero è nettamente cresciuto e si pensa che "l'equipaggio di terra" della missione umanitaria diretta sulle coste di Gaza possa continuare a crescere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
