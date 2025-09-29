Napoli, con la sua ricca storia e vivace cultura, è anche nota per il traffico intenso che caratterizza alcune delle sue principali arterie. Conoscere le strade più congestionate e le possibili alternative può aiutare residenti e visitatori a pianificare spostamenti più efficienti, riducendo tempi di percorrenza e stress. Le arterie più trafficate di Napoli. Tangenziale di Napoli (A56) Questa infrastruttura è fondamentale per la mobilità cittadina, collegando diverse zone urbane e periferiche. Con una lunghezza complessiva di oltre 20 km e una media di circa 113.000 veicoli al giorno, è tra le strade più trafficate della città. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Le strade più trafficate di Napoli e le alternative per evitare il congestionamento