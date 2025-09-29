"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 29 settembre 2025 Ariete “Seduto in quel caffè io non pensavo a te, guardavo il mondo che girava intorno a me”. 29 settembre, l'iconica canzone di Mogol e Battisti di parecchi anni fa, ci viene in mente pensando a questo vostro lunedí mattina. Rientro faticoso e un po' brusco in ufficio, al lavoro, nella professione in genere. Non che manchi l'entusiasmo e neppure la determinazione, ma siete forse un po' troppo impulsivi. Luna sta cambiando. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 29 settembre