Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 29 settembre
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 29 settembre 2025 Ariete “Seduto in quel caffè io non pensavo a te, guardavo il mondo che girava intorno a me”. 29 settembre, l'iconica canzone di Mogol e Battisti di parecchi anni fa, ci viene in mente pensando a questo vostro lunedí mattina. Rientro faticoso e un po' brusco in ufficio, al lavoro, nella professione in genere. Non che manchi l'entusiasmo e neppure la determinazione, ma siete forse un po' troppo impulsivi. Luna sta cambiando. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: stelle - branko
Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 7 luglio
Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 8 luglio
Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 9 luglio
#Oroscopo, le Stelle di #Branko di domenica #28settembre: tutti i segni - X Vai su X
Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 29 settembre: tutti i segni - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Secondo iltempo.it
Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 28 settembre: tutti i segni - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Scrive iltempo.it