Le stained glass nails sono la manicure dell'autunno 2025

Addio unghie pastello con fruttini e fiorellini: questa stagione il mood è decisamente più drammatico. Il nuovo trend manicure si chiama stained glass nails e, sì, il nome dice già tutto. L’effetto ricorda le vetrate colorate delle cattedrali: giochi di luce, sfumature gioiello e un finish tridimensionale che sembra trasformare ogni unghia in una piccola opera d’arte. È il nail look che unisce la vibe cozy e un po’ cupa dellautunno con l’eleganza artistica che tutte vogliamo portare ai nostri brunch e aperitivi. Cosa sono le stained glass nails e perché potrebbero essere le unghie perfette per questo 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

