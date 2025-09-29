Le sigarette elettroniche associate a un altro rischio per la salute | lo studio

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano a crescere gli studi che trovano associazioni tra lo "svapare" ed effetti negativi sulla salute. Cosa è emerso da una nuova ricerca sulle sigarette elettroniche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sigarette - elettroniche

Unione europea: Bruxelles vuole finanziare il bilancio con le tasse sulle sigarette (anche elettroniche). Previsti aumenti del 20%

Furto in un negozio di sigarette elettroniche a Salerno: è caccia ai ladri

Sigarette elettroniche diffuse tra gli adolescenti, l'appello di Alice Basso: «Preoccupata»

sigarette elettroniche associate altroLe sigarette elettroniche associate a un altro rischio per la salute: lo studio - Continuano a crescere gli studi che trovano associazioni tra lo “svapare” ed effetti negativi sulla salute. Secondo fanpage.it

sigarette elettroniche associate altroTabagismo, nel Lazio un ragazzo su 5 tra i 13 e i 15 anni fuma sigarette. E i giovani consumano tabacco più degli adulti, le alternative - Gli esperti: dove si offrono alternative al tabacco, i fumatori di ... Segnala roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Sigarette Elettroniche Associate Altro