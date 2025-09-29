Le serie tv da non perdere a ottobre 2025
Ottobre porta con sé l’autunno al suo massimo splendore: foglie che si tingono di rosso, tazze fumanti tra le mani e il piacere di rifugiarsi in casa quando le giornate si fanno più corte. È il momento perfetto per accendere le candele, mettersi sotto una coperta e perdersi in nuove storie sul piccolo schermo. Anche questo mese, le piattaforme di streaming non deludono: tra debutti, ritorni che ci faranno sentire subito a casa e qualche sorpresa, ottobre promette di tenerci incollati davanti allo schermo. Pronti a scoprire le serie tv in uscita da guardare e segnare in agenda le prossime maratone? Le serie tv in uscita a ottobre 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it
Le notti si allungano, il plaid chiama… e lo streaming risponde! Ecco alcuni consigli pratici con le serie da non perdere questo ottobre. Monster - 3 Stagione, dal 3 ottobre Il mostro, dal 22 ottobre IT - Welcome To Derry, dal 27 ottobre
