Le serie tv che partono nei primi giorni di ottobre Ecco dove vederle

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei primi giorni di ottobre partono numerose serie Tv. Alcune nuove alla prima stagione come Riv4li sui problemi degli adolescenti o come Dudes la versione tedesca di Maschi veri. Altre più note all’ennesima stagione, tipo Law & Order (stagione 23) o Petra, terza attesissima stagione con Paola Cortellesi. Ecco tutte le serie ai nastri di partenza e le piattaforme dove vederle 1 ottobre. Riv4li s.1 Netflix. 2 ottobre. Dudes s.1 Netflix (versione tedesca di Machos AlphaMaschi veri). 3 ottobre. Monster: La storia di Ed Gain Netflix. Suits LA s.1 (e unica) SkyNOW. The New Force s.1 svedese Netflix. 🔗 Leggi su Lapresse.it

le serie tv che partono nei primi giorni di ottobre ecco dove vederle

© Lapresse.it - Le serie tv che partono nei primi giorni di ottobre. Ecco dove vederle

In questa notizia si parla di: serie - partono

Quando partono le serie Rai

Roma-Bologna 1-0, decide Wesley: i giallorossi partono col piede giusto in Serie A

Quando partono le serie Rai

serie tv partono primiLe serie tv che partono nei primi giorni di ottobre. Ecco dove vederle - Alcune nuove alla prima stagione come Riv4li sui problemi degli adolescenti o come Dudes la versione ... Da lapresse.it

serie tv partono primi3 serie TV di fantascienza che partono piano ma diventano indimenticabili - fi iniziate in sordina sono diventate cult: produzioni amate per originalità, temi complessi e trame coinvolgenti. Si legge su serial.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Tv Partono Primi