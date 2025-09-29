Le scarpe più In di stagione condividono un morbido dettaglio

U n colpo di coda, letteralmente. Il cavallino – che in realtà non ha nulla a che vedere con i cavalli, ma è pelle, oggi sempre più proposta anche in versione sintetica – torna a far parlare di sé. Non più solo dettaglio eccentrico da passerella, diventa protagonista dell’ Autunno-Inverno 2025 2026, trasformando le scarpe in piccoli oggetti di design da indossare ai piedi. Scarpe bicolore: come abbinare le décolleté di tendenza X La novità? Non si limita all’animalier, che comunque va per la maggiore: il cavallino diventa monocromo, bordeaux o nero, e conquista stivali, ballerine, mocassini, sneaker e sandali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

