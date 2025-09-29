“I cittadini si comporteranno al meglio perché osserviamo e registriamo costantemente tutto ciò che accade”: diversi giornalisti d’inchiesta e studiosi di informazione hanno reso virale negli ultimi giorni uno spezzone di un intervento di Larry Ellison, CEO e proprietario di Oracle, a un dialogo con l’ex primo ministro britannico Tony Blair. Nel video Ellison sembra presagire un futuro orientato al governo delle tecnologie critiche e di frontiera sulle dinamiche sociali. Con tutte le conseguenze del caso. Blair-Ellison, la conferenza sul futuro dei governi. A febbraio, nel corso di un evento del World Government Summit di Dubai, Blair e Ellison hanno dialogato a un evento dal significativo titolo Reimagining Technology for Government in cui peraltro colui che oggi è il secondo uomo più ricco del mondo (e a inizio mese per un breve lasso di tempo ha addirittura scalzato dal trono Elon Musk) aveva proposto di fondere tutti i dati pubblici degli Usa in un unico centro di elaborazione per potenziare la capacità computazionale dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Le rivelazioni di Wikileaks sui legami profondi tra Tony Blair e Larry Ellison, che valgono 345 milioni di dollari