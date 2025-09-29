Le Regioni la forza dell' Italia al WTTC Global Summit di Roma

Milano, 29 set. (askanews) - "Le Regioni sono fondamentali perché raccontano le specificità dei loro territori: è questo il nostro grande valore". Con queste parole il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha aperto la conferenza stampa dedicata alle Regioni al WTTC Global Summit 2025, in corso all'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" di Roma. I rappresentanti regionali hanno presentato la varietà dell'offerta turistica italiana: dal mare alla montagna, dai parchi naturali ai borghi, dall'enogastronomia al turismo sportivo e del benessere. Un mosaico di esperienze che, messo insieme, compone la vera forza dell'Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

