Le Regionali Marche riportano il centrosinistra alla realtà | l'alternativa a Giorgia Meloni è tutta da costruire

Non fatevi ingannare, le Regionali nelle Marche non sono mai state solo una consultazione locale. Erano un test importante per Meloni e per l'opposizione. Il risultato parla chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: regionali - marche

Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

#Regionali #Marche @matteoricci ammette la sconfitta - X Vai su X

I risultati delle elezioni regionali nelle Marche - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Marche, perché la "spallatina" di Elly Schlein a Meloni non è riuscita. E cosa succede ora? - Questo: conquistare l’unica regione contendibile, le Marche, di questa tornata elettorale che fino a fine ... Scrive ilmessaggero.it

Regionali, nelle Marche vince il centrodestra con Francesco Acquaroli - Vince ancora il centrodestra, mentre certifica la sconfitta il candidato del centrosinistra Matteo Ricci. Riporta corrieredellacalabria.it