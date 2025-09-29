Le reazioni | Dal primo cittadino parole ragionevoli Ma cerimonia stravolta
La gaffe del Sindaco Massari durante la cerimonia di consegna del Primo Tricolore alla relatrice speciale dell’Onu Francesca Albanese non è di certo passata inosservata. L’aver messo sullo stesso piano la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi israeliani, indicate come condizioni paritetiche per arrivare alla pace, ha causato la rabbia del pubblico, che ha fischiato e criticato con forza le parole del primo cittadino. La vicenda che non ha lasciato indifferenti le forze di opposizione. "Persino la consegna del Primo Tricolore – commenta il consigliere regionale di Fdi Alessandro Aragona –, scelta con cui si era deciso di dividere la città con una iniziativa discutibile, è diventato un disastro mediatico che imbarazza tutta Reggio Emilia ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
