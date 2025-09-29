Le rapine alle vittime e con i soldi le notti in albergo con le ragazze | quattro arresti

I Carabinieri della Compagnia di Clusone hanno smantellato una banda composta da quattro ragazzi tra i 21 e i 29 anni con precedenti di polizia e penali, due residenti a Pradalunga e due senza fissa dimora. Sono stati portati in carcere lo scorso 16 settembre con l’accusa di avere messo a segno almeno sette rapine, tutte aggravate da minacce e lesioni alle vittime. Tutte ai danni di persone vulnerabili per sesso ed età. La complessa attività investigativa è stata avviata lo scorso aprile dai militari del Nucleo Operativo di Clusone, coordinati dal tenente Maurizio Guadalupi, con la collaborazione delle Stazioni di Albino e Fiorano al Serio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

