Le rapine alle vittime e con i soldi le notti in albergo con le ragazze | quattro arresti
I Carabinieri della Compagnia di Clusone hanno smantellato una banda composta da quattro ragazzi tra i 21 e i 29 anni con precedenti di polizia e penali, due residenti a Pradalunga e due senza fissa dimora. Sono stati portati in carcere lo scorso 16 settembre con l’accusa di avere messo a segno almeno sette rapine, tutte aggravate da minacce e lesioni alle vittime. Tutte ai danni di persone vulnerabili per sesso ed età. La complessa attività investigativa è stata avviata lo scorso aprile dai militari del Nucleo Operativo di Clusone, coordinati dal tenente Maurizio Guadalupi, con la collaborazione delle Stazioni di Albino e Fiorano al Serio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Albino, in carcere banda di rapinatori: il rifugio in un box, le minacce alle vittime, poi le notti in albergo con le ragazze - Gli sono contestati sette colpi negli ultimi nove mesi, per lo più in Val Seriana. Scrive bergamo.corriere.it
Roma, rapina in banca a Primavalle: ladri bucano il pavimento e prendono i dipendenti in ostaggio - Un avvertimento, con tanto di pistola in pugno, che ha paralizzato il direttore e i dipendenti della banca di via ... Come scrive ilmessaggero.it