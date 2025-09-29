Le principali agenzie di Hollywood cercano di ingaggiare la prima attrice AI Tilly Norwood

Che la si ami o la si odi, l’intelligenza artificiale è destinata a durare. Ci sono già state molte polemiche sul suo utilizzo a Hollywood, e molti attori che ne hanno rifiutato l’utilizzo in film e programmi TV. Tuttavia, gli studi di intelligenza artificiale stanno spuntando ovunque e i responsabili degli studi hanno apertamente ammesso di stare esplorando modi per utilizzare la tecnologia per accelerare il processo di produzione (e, soprattutto, ridurre i costi). Eline Van der Velden è la responsabile dello studio AI Xicoia e ha confermato, tramite Deadline, che sono in trattative con diverse agenzie che desiderano ingaggiare la sua prima creazione, l’ attrice AI Tilly Norwood. 🔗 Leggi su Cinefilos.it