Le principali agenzie di Hollywood cercano di ingaggiare la prima attrice AI Tilly Norwood
Che la si ami o la si odi, l’intelligenza artificiale è destinata a durare. Ci sono già state molte polemiche sul suo utilizzo a Hollywood, e molti attori che ne hanno rifiutato l’utilizzo in film e programmi TV. Tuttavia, gli studi di intelligenza artificiale stanno spuntando ovunque e i responsabili degli studi hanno apertamente ammesso di stare esplorando modi per utilizzare la tecnologia per accelerare il processo di produzione (e, soprattutto, ridurre i costi). Eline Van der Velden è la responsabile dello studio AI Xicoia e ha confermato, tramite Deadline, che sono in trattative con diverse agenzie che desiderano ingaggiare la sua prima creazione, l’ attrice AI Tilly Norwood. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
+++Ritrovato ragazzo rapito a Vittoria+++ secondo quanto si apprende dalle principali agenzie, il diciassettenne rapito ieri nel rione forcone a Vittoria (Rg) è stato ritrovato vivo e sta bene. Dalle prime indiscrezioni il ragazzo adesso si trova in commissariato di - facebook.com Vai su Facebook
Strutture chiuse e alloggi già prenotati, continuano le proteste sulle agenzie di #viaggi online. Le segnalazioni principali riguardano il portale #Booking.com. In corso azioni legali per il #rimborso dei #consumatori. #Codici - X Vai su X