JOHNSON 7 Nel primo tempo sparacchia un po’, intestardendosi a tirare. Nella ripresa meglio, decisivo nel break che decide la partita. SACCAGGI 8,5 Giornata da ricordare per il capitano che chiude con sette triple, di cui almeno un paio da nove metri. Trascinatore. CAMPOGRANDE 6 Nelle pieghe della partita si vede poco. Non è un mangiapalloni, ma da lui è lecito attendersi qualcosa in più. ALESSANDRINI 6 Meno appariscente e meno coinvolto rispetto a quello splendente di Verona. Della Rosa ha già fatto capire che a lui rinuncia mal volentieri. MAGRO 6 Gara silenziosa, ma di sostanza: 66 ai liberi e 4 rimbalzi in 18 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Zanotti nervoso. Alessandrini c’è. Da Campogrande ci si aspetta di più