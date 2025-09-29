Le pagelle Michielan fa lo ‘spettatore’ Vlahovic cresce bene Ciofi

MICHIELAN 6 Spettatore non pagante per tutta la sfida. Rischia solo dopo una manciata di minuti del primo tempo ma non si sporca mai i guanti. CONTI 6,5 Ancora una volta va vicino al gol, ma non è fortunato. In difesa deve fare meno del solito. SOMMA 7 Il gol riscatta l’errore dal dischetto della prima giornata. Bravo a far girare la palla da dietro e a farsi trovare pronto nel momento decisivo. CAVALLARI 6 (nella foto) Esordio in campionato per il mancino che però esce dopo un tempo senza aver brillato. ZANONI 6,5 Buon impatto. Subentra e gioca da centrocampista acquisito più che da difensore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

