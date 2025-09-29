Le pagelle di Milan-Napoli i top e i flop della partita
MILANO Diciamolo subito: luci e ombre. Non era complicato immaginare che in una difesa così in emergenza potesse esserci il buco o l?errore da film horror. Ma le luci a San Siro hanno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: pagelle - milan
Tour, le pagelle: Healy combatte e vince, 8. Milan torna in verde, 7,5
Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Jonathan Milan porta in trionfo l’Italia con una volata mostruosa
Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Merlier superiore a Milan nel testa a testa
Le pagelle di Milan-Napoli: Pulisic inventa e si mette in proprio, Hojlund fatica - X Vai su X
#Primavera1, #pagelle #CremoneseMilan 0-1: tre elementi spiccano su tutti - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di Milan-Napoli, i top e i flop della partita - Non era complicato immaginare che in una difesa così in emergenza potesse esserci il buco o l’errore da film horror. Come scrive ilmattino.it
VOTI fantacalcio Milan-Napoli: Pulisic devastante! Saelemaekers più di KDB, Estupinian horror - Voti fantacalcio Milan Napoli 5^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Scrive fantamaster.it