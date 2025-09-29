le pagelle delle zebre galligani incontenibile videtta leader vero gabrielli entra bene

NUCCI 6 Inoperoso. Disinnesca in corner giusto una punizione di Tantone. BELLUOMINI 6,5 Da terzino rende bene, con gamba, tanta vigorosa spinta di fisico e solidità dietro. BERTACCA 6,5 Il suo lancio diretto per le punte è una risorsa in partite chiuse. Nei duelli corpo a corpo si esalta sempre. Sfiora il gol centrando una traversa piena da due passi. VIDETTA 7 Gioca da leader. Ed è decisivo in occasione del 2-0, quando mura il Belvedere e innesca il contropiede di Galligani. IVANI 6,5 Disciplinato e attento. Se accompagna di più Galligani andando in sovrapposizione (e lui sa farlo bene) aggiunge ancor più imprevedibilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

