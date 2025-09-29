Una visione diversa della Spagna, ed un momento di cesura, le Olimpiadi di Barcellona ’92. Per molti un tuffo nel futuro, per Enrique Llamas, la fine del passato. E’ su queste basi che l’autore scrive Lo nuestro (AdN), che El Pais recensisce parlando del suo significato e l’autore spiega in una intervista a Elasombario. Le Olimpiadi di Barcellona. È stato un momento davvero emozionante – la recensione di El Pais – E, grazie alla videoteca, lo è ancora. Il 25 luglio 1992 si impresse nella memoria sentimentale di un intero Paese. Quella sera, quando l’altoparlante dello stadio olimpico di Barcellona annunciò l’ingresso della squadra spagnola, l’intensità salì di colpo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le Olimpiadi di Barcellona un miraggio: l’inizio della disillusione spagnola