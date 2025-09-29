Le offerte di lavoro segnalate da Arpal nel Brindisino | 42 annunci per un totale di 79 posti

BRINDISI - Ricerca lavoro nel Brindisino, pubblicato il 38esimo report settimanale, elaborato dall'Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, visionabile a questo link, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 42 annunci attivi, per un totale di 79. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

