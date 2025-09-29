Le nuove frontiere del verde urbano | la due-giorni presso l' Ostello della Gioventù

BRINDISI - Si terrà venerdì 3 e sabato 4 ottobre a Brindisi, presso l'Ostello della Gioventù, a Brindisi, l'evento “Le nuove frontiere del verde urbano”.L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Brindisi e con il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: nuove - frontiere

Medicina veterinaria e nuove frontiere della professione: l'evento alla Asl Frosinone

Medicina veterinaria e nuove frontiere della professione: l'evento alla Asl Frosinone

'Le nuove frontiere della tecnologia', alla Rocca di Bertinoro l'incontro tra arti e scienza

Nuove frontiere dell’abisso. In Francia infuria la polemica su Charlotte Gainsbourg, scelta per interpretare l’avvocata ebrea Gisèle Halimi in un biopic. Campagna di shitstorming su @cgainsbourg “colpevole” di aver firmato una lettera che chiede di riconoscer - X Vai su X

Le nuove frontiere del sogno. Al Museo della Scienza per la Notte dei Ricercatori - facebook.com Vai su Facebook

Verde urbano, altri 51 alberi pronti da piantare - Sono cinquantuno i nuovi alberi che andranno a sommarsi ad ulteriori 65 che saranno piantati nelle prossime settimane dai tecnici comunali che fanno capo a Sassuolo Gestioni Patrimoniali. ilrestodelcarlino.it scrive

Pronto il piano del verde urbano. Nuovi alberi in parchi e piazze - E’ il piano del Comune, pronto ad andare in cantiere già nelle prossime settimane per lavori definiti di "manutenzione ... Scrive msn.com