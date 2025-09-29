Le navi israeliane non devono scaricare | tensioni e presidio nei porti a Livorno e non solo

Livorno, 29 settembre 2025 – Diventa un caso l'arrivo a banchina della grande portacontenitori della compagnia israeliana Zim, Zim Virginia, attualmente in rada, e tra i lavoratori portuali livornesi, come spiegano dalla Cgil di Livorno "è emersa l'esigenza di astenersi da tutte quelle operazioni di sbarcoimbarco e stoccaggio, riconducibili all'economia dello Stato Israeliano". Per questi motivi, la Filt Cgil di Livorno ha ufficialmente comunicato l'interruzione delle clausole di raffreddamento e l'indizione dello sciopero per tutte quelle operazioni portuali riferibili a quei traffici, a partire dalla giornata di oggi dove è attesa la nave della compagnia israeliana Zim Virginia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

