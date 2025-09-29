Le ' Miss mamme italiane' si ritrovano per uno shooting sul porto canale
Anche quest’anno "Mamme in Moda” è andato in scena a Cesenatico. Dieci mamme miss, vincitrici di fascia del concorso “Miss Mamma Italiana”, sono state protagoniste di uno shooting fotografico, curato dalla fotografa Gloria Teti, in Piazza Spose dei Marinai e al Porto Canale Leonardesco di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: miss - mamme
LA FINALE NAZIONALE DI MISS MAMMA EVERGREEN 2025 A TIRRENIA L'Olympic Beach – Centro Le Torri di Tirrenia (Pisa) ha ospitato la finale nazionale di di “Miss Mamma Evergreen 2025”, il concorso nazionale dedicato alle mamme over 56 anni, che - facebook.com Vai su Facebook
Le 'Miss mamme italiane' si ritrovano per uno shooting sul porto canale - Dieci mamme miss, vincitrici di fascia del concorso “Miss Mamma Italiana”, sono state protagoniste di uno shooting fotografico, curato ... Come scrive ravennatoday.it
“Mamme in Moda a Cesenatico: Le 10 Miss protagoniste” - Si è svolta a Cesenatico la nuova edizione di "Mamme in Moda", un evento che ha visto protagoniste dieci "Mamme Miss" ... Segnala livingcesenatico.it