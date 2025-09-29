Le ' Miss mamme italiane' si ritrovano per uno shooting sul porto canale

Anche quest’anno "Mamme in Moda” è andato in scena a Cesenatico. Dieci mamme miss, vincitrici di fascia del concorso “Miss Mamma Italiana”, sono state protagoniste di uno shooting fotografico, curato dalla fotografa Gloria Teti, in Piazza Spose dei Marinai e al Porto Canale Leonardesco di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

