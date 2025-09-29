le migliori slim sneaker del momento per te che adesso cerchi solo scarpe skinny affusolate e con suola rigorosamente bassissima

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le sneaker basse uomo sono adesso le migliori disponibili sulla scena delle scarpe da ginnastica. Anzi, non solo basse, slim sneaker, affusolate, minimal, rasoterra. Da quando il podio delle suole pimpate come gommoni Zodiac è stato scalzato dalla new wave delle scarpe basse e sottili, lo spartiacque tra le due fazioni di ammortizzazione 100 e ammortizzazione 10 si è delineato visibilmente e, di fatto, ha spaccato in due il concetto di sportswear e di performance. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

