Le Marche restano al centrodestra | Acquaroli verso la riconferma battuto Ricci FdI primo partito | Riconosciuto il buon governo  I dati

Xml2.corriere.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spoglio in diretta delle elezioni regionali con le prime proiezioni: il candidato di centrosinistra non va oltre il 45%. L'affluenza al 50,01%, in calo di dieci punti rispetto alla precedente tornata . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

le marche restano al centrodestra acquaroli verso la riconferma battuto ricci fdi primo partito riconosciuto il buon governo 160i dati

© Xml2.corriere.it - Le Marche restano al centrodestra: Acquaroli verso la riconferma, battuto Ricci. FdI primo partito: "Riconosciuto il buon governo" I dati

In questa notizia si parla di: marche - restano

Sanità, Ginnetti (Avanti) lancia l’allarme: “Screening oncologici salvavita, ma le Marche restano indietro”

marche restano centrodestra acquaroliMarche, elezioni regionali 2025: testa a testa tra Acquaroli e Ricci. I risultati entro la serata - Exit poll e primi dati sullo spoglio nelle Marche: il governatore uscente Acquaroli (centrodestra) avanti di poco su Ricci (centrosinistra). Scrive panorama.it

marche restano centrodestra acquaroliLe Marche al voto. Per i primi exit poll centrodestra in vantaggio - Secondo gli exit poll di Opinio per la Rai Acquaroli, del centrodestra, al 51% è in vantaggio di circa sei punti su Ricci, del centrosinistra, fermo a ... Secondo huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Marche Restano Centrodestra Acquaroli