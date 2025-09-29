Le Marche restano al centrodestra | Acquaroli verso la riconferma battuto Ricci FdI primo partito | Riconosciuto il buon governo I dati
Lo spoglio in diretta delle elezioni regionali con le prime proiezioni: il candidato di centrosinistra non va oltre il 45%. L'affluenza al 50,01%, in calo di dieci punti rispetto alla precedente tornata . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: marche - restano
Sanità, Ginnetti (Avanti) lancia l’allarme: “Screening oncologici salvavita, ma le Marche restano indietro”
Marche, affluenza in lieve calo. Restano le tensioni nella maggioranza - X Vai su X
Giorgia Latini: “Orgogliosi del lavoro portato avanti dai ministri della Lega, sempre presenti sul nostro territorio. Per le Marche mai così tante risorse per le infrastrutture, per far ripartire i cantieri bloccati da decenni”. Con la Lega, i progetti non restano nei cass - facebook.com Vai su Facebook
Marche, elezioni regionali 2025: testa a testa tra Acquaroli e Ricci. I risultati entro la serata - Exit poll e primi dati sullo spoglio nelle Marche: il governatore uscente Acquaroli (centrodestra) avanti di poco su Ricci (centrosinistra). Scrive panorama.it
Le Marche al voto. Per i primi exit poll centrodestra in vantaggio - Secondo gli exit poll di Opinio per la Rai Acquaroli, del centrodestra, al 51% è in vantaggio di circa sei punti su Ricci, del centrosinistra, fermo a ... Secondo huffingtonpost.it