Le Marche confermano la fiducia al centrodestra in Regione sarà Francesco Acquaroli bis

Anconatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche se le sezioni scrutinate sono poco più di 400 su 1.572, Francesco Acquaroli sarà per altri cinque anni il presidente della Regione Marche. Così hanno deciso gli elettori. Le proiezioni dei principali istituti di sondaggi sono tali che il candidato di centrosinistra Matteo Ricci ha già. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marche - confermano

marche confermano fiducia centrodestraRegionali, nelle Marche vince il centrodestra con Francesco Acquaroli - Vince ancora il centrodestra, mentre certifica la sconfitta il candidato del centrosinistra Matteo Ricci. Lo riporta corrieredellacalabria.it

Elezioni Marche: l’ammucchiata della sinistra non basta, la regione rimane al centrodestra - Francesco Acquaroli riconfermato presidente delle Marche: battuto Matteo Ricci. Riporta panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Marche Confermano Fiducia Centrodestra