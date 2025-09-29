Le Marche confermano Acquaroli e il buongoverno della destra | il campo largo è affondato

Secoloditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dichiarazione che riconosce la vittoria di Francesco Acquaroli arriva nel tardo pomeriggio di lunedì, a spoglio ancora in corso, pronunciata dal grande sconfitto, Matteo Ricci: “I marchigiani hanno scelto la continuità, il dato è chiaro”, ha dichiarato l’europarlamentare Pd in conferenza stampa. I dati sono granitici: il candidato del centrodestra, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ha staccato di ben 8 punti Ricci. Altro che testa a testa o candidato del campo largo in testa, come aveva fatto circolare qualche furbetto dal Nazareno. Dal fronte del centrodestra, Fratelli d’Italia posta sui social arriva due parole irridenti per Schlein, Conte e compagni: “Avete perso”, accompagnato dalla foto dei leader del campo largo di opposizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

le marche confermano acquaroli e il buongoverno della destra il campo largo 232 affondato

© Secoloditalia.it - Le Marche confermano Acquaroli e il buongoverno della destra: il campo largo è affondato

In questa notizia si parla di: marche - confermano

Le Marche confermano la fiducia al centrodestra, in Regione sarà Francesco Acquaroli bis

Marche: Battilocchio (FI), 'noi seconda forza coalizione, dati confermano crescita'

marche confermano acquaroli buongovernoRegionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli rieletto presidente: «Noi coesi». Meloni: «Elettori premiano suo lavoro». Ricci battuto: lotta impari - Dopo gli exit poll e le proiezioni, il presidente uscente è avanti con un ... Come scrive leggo.it

marche confermano acquaroli buongovernoMarche: Carfagna (Nm), 'complimenti ad Acquaroli, riflessione su affluenza' - Una vittoria netta, i cittadini marchigiani hanno premiato cinque anni di buongoverno, all' ... Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Marche Confermano Acquaroli Buongoverno