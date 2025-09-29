Le Marche confermano Acquaroli e il buongoverno della destra | il campo largo è affondato
La dichiarazione che riconosce la vittoria di Francesco Acquaroli arriva nel tardo pomeriggio di lunedì, a spoglio ancora in corso, pronunciata dal grande sconfitto, Matteo Ricci: “I marchigiani hanno scelto la continuità, il dato è chiaro”, ha dichiarato l’europarlamentare Pd in conferenza stampa. I dati sono granitici: il candidato del centrodestra, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ha staccato di ben 8 punti Ricci. Altro che testa a testa o candidato del campo largo in testa, come aveva fatto circolare qualche furbetto dal Nazareno. Dal fronte del centrodestra, Fratelli d’Italia posta sui social arriva due parole irridenti per Schlein, Conte e compagni: “Avete perso”, accompagnato dalla foto dei leader del campo largo di opposizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
