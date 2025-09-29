Le Marche alle urne | Acquaroli ci spera E Ricci fa credere che si voti a Gaza
Nell'ultimo post pubblicato ieri sui social Matteo Ricci è stato più sobrio: «Andiamo a votare per il futuro delle Marche». Venerdì, durante la chiusura della campagna elettorale, era stato molto più esplicito: «Si vota per le Marche e per la Palestina». Il candidato del campo largo si è inventato anche il «treno per Gaza», in pratica l'ultimo argomento per rientrare in partita. D'altra parte le previsioni per l'eurodeputato sono in salita, «tentar non nuoce». Gli ultimi sondaggi pubblici (per legge si possono diffondere fino a due settimane prima del voto) danno il suo sfidante di centro destra favorito, con un vantaggio che varia a seconda degli istituti ma che in media sta fra i 3 e i 4 punti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: marche - urne
Urne aperte in Valle d’Aosta e nelle Marche: occhi puntati sulla sfida Acquaroli-Ricci
Urne aperte nelle Marche (e anche in Val d'Aosta)
Elezioni regionali Marche e Valle d’Aosta, oggi urne aperte fino alle 23
? Alle ore 19 ha votato nelle Marche il 30,24 % degli aventi diritto. Si sono recati alle urne 400.679 marchigiani. Nel 2020, alla stessa ora, aveva votato il 32,94% degli elettori. - X Vai su X
Elettori chiamati alle urne domenica nelle Marche e in Valle d'Aosta per il rinnovo del Consiglio regionale e per l'elezione del presidente della Regione. Nelle Marche si vota anche lunedì #EuropeNews - facebook.com Vai su Facebook
Le Marche alle urne: Acquaroli ci spera. E Ricci fa credere che si voti a Gaza - Nell’ultimo post pubblicato ieri sui social Matteo Ricci è stato più sobrio: «Andiamo a votare per il futuro delle ... Riporta iltempo.it
Elezioni Marche, urne aperte fino alle 15: si sceglie tra Ricci (centrosinistra) e Acquaroli (centrodestra). Valle d'Aosta, al via scrutinio - Urne aperte nelle Marche dalle 7 fino alle 15 per decidere tra il governatore uscente, il meloniano Francesco Acquaroli e l'ex sindaco ed eurodeputato dem Matteo Ricci. Da ilmessaggero.it