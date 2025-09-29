Nell'ultimo post pubblicato ieri sui social Matteo Ricci è stato più sobrio: «Andiamo a votare per il futuro delle Marche». Venerdì, durante la chiusura della campagna elettorale, era stato molto più esplicito: «Si vota per le Marche e per la Palestina». Il candidato del campo largo si è inventato anche il «treno per Gaza», in pratica l'ultimo argomento per rientrare in partita. D'altra parte le previsioni per l'eurodeputato sono in salita, «tentar non nuoce». Gli ultimi sondaggi pubblici (per legge si possono diffondere fino a due settimane prima del voto) danno il suo sfidante di centro destra favorito, con un vantaggio che varia a seconda degli istituti ma che in media sta fra i 3 e i 4 punti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Marche alle urne: Acquaroli ci spera. E Ricci fa credere che si voti a Gaza