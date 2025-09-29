Le location della terza stagione di Blanca dov'è stata girata la serie Rai con Maria Chiara Giannetta

Arriva in prima serata su Rai 1 la terza stagione di Blanca, la serie tv con Maria Chiara Giannetta come protagonista e anche questa volta lo scenario che fa da sfondo è quello ligure. Da Genova a Camogli, ecco le location che hanno accompagnato le riprese della serie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: location - terza

Location delle riprese della terza stagione di wheel of time

Frosinone-Benevento come una soap opera: terza puntata, nuovo cambio di location

Le location di Buongiorno mamma: dove è stata girata la terza stagione della fiction con Raoul Bova

Blanca torna in tv senza Linneo: location genovesi e anticipazioni sulla terza stagione https://ift.tt/8zFnQkd https://ift.tt/zSVTP1N - X Vai su X

Sabato 27 e domenica 28 settembre Eurosport presenta a Milano la terza edizione dello Sport&Fun Experience Village, con una nuova location in Piazza XXIV Maggio e sulla Darsena ? Vi aspettiamo allo stand della Valle D'Aosta ? www.cervinia.it/even - facebook.com Vai su Facebook

Le location della terza stagione di Blanca, dov’è stata girata la serie Rai con Maria Chiara Giannetta - Arriva in prima serata su Rai 1 la terza stagione di Blanca, la serie tv con Maria Chiara Giannetta come protagonista e anche questa volta lo scenario ... Segnala fanpage.it

Blanca 3 svela tutto: anticipazioni, location e che fine ha fatto il cane guida Linneo - Tutte le anticipazioni di Blanca 3 su Rai 1, le location della nuova stagione e la verità sulla scomparsa del cane guida Linneo. donnaglamour.it scrive