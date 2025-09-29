Le Iene smascherano lo stalker di Simona Ventura | le accuse deliranti e la sorprendente reazione
Simona Ventura, tre anni di minacce e paura. La vita di Simona Ventura e della sua famiglia è stata segnata, negli ultimi tre anni, da continue minacce ricevute via Instagram. Insulti, frasi agghiaccianti e persino annunci di morte. A denunciare pubblicamente la vicenda era stato il compagno della conduttrice, Giovanni Terzi, ospite di Dentro la Notizia, dove aveva fatto ascoltare alcuni audio inquietanti inviati da uno sconosciuto. Ad occuparsi del caso è stata anche la trasmissione Le Iene. L’inviato Giulio Golia ha mostrato altri messaggi vocali in cui lo stalker si scagliava con rabbia inaudita contro la Ventura: “Maledetta psicopatica, ti farò fuori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
